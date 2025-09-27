2025-09-27 13:51:17

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα παραχώρησαν συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησαν μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Λιάγκα και τη νέα εκπομπή που θα παρουσάσουν μαζί στο Open. Θα βλέπαμε τον Γιώργο Τσαλίκη ως καλεσμένο;



Ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε αρχικά πως ο Γιώργος Λιάγκας ξεκίνησε και νομίζει ότι έχει αντιληφθεί τα λάθη που έχουν γίνει. Θα το αλλάξει και θα το φέρει εκεί που θέλει αυτός. Πιστεύει ότι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δεν ήθελε να πει για την αποχώρησή του σε ένα 80%. Μπορεί να μην του άρεσε η χημεία κι ο ρόλος του, όπως τον είδε τηλεοπτικά. Είναι δικαίωμά του να πει αυτά που θέλει.



Θα καλούσαν τον Γιώργο Τσαλίκη; Η Ναταλί Κάκκαβα απάντησε χαριτολογώντας: Θέλετε να μου δώσετε δική μου εκπομπή να τον καλέσω και να τελειώνει το θέμα; Ο Γρηγόρης Γκουντάρας συνέχισε λέγοντας: Εγώ θα καλούσα όποιον νιώθω καλά μαζί του.



Η εκπομπή μας σίγουρα θα είναι διαφορετική και μόνο ψυχαγωγική. Θα είναι κάτι για το οποίο ο κόσμος θα δείξει ενδιαφέρον και θα ακούει πράγματα που δεν είναι σκοτεινά και μαύρα. Οτιδήποτε κι αν προκύψει, θα ανακοινωθεί από τη Barkingwell Media. Νίκο Κοκλώνη σε αγαπάμε! είπε στο τέλος το αγαπημένο ζευγάρι.



