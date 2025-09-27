2025-09-27 13:51:17
Φωτογραφία για Ο Γκουντάρας και η Κάκκαβα μιλούν για Λιάγκα, Τσαλίκη και τη νέα τους εκπομπή
Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα παραχώρησαν συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησαν μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Λιάγκα και τη νέα εκπομπή που θα παρουσάσουν μαζί στο Open. Θα βλέπαμε τον Γιώργο Τσαλίκη ως καλεσμένο;

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανέφερε αρχικά πως ο Γιώργος Λιάγκας ξεκίνησε και νομίζει ότι έχει αντιληφθεί τα λάθη που έχουν γίνει. Θα το αλλάξει και θα το φέρει εκεί που θέλει αυτός. Πιστεύει ότι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δεν ήθελε να πει για την αποχώρησή του σε ένα 80%. Μπορεί να μην του άρεσε η χημεία κι ο ρόλος του, όπως τον είδε τηλεοπτικά. Είναι δικαίωμά του να πει αυτά που θέλει.

Θα καλούσαν τον Γιώργο Τσαλίκη; Η Ναταλί Κάκκαβα απάντησε χαριτολογώντας: Θέλετε να μου δώσετε δική μου εκπομπή να τον καλέσω και να τελειώνει το θέμα; Ο Γρηγόρης Γκουντάρας συνέχισε λέγοντας: Εγώ θα καλούσα όποιον νιώθω καλά μαζί του.

Η εκπομπή μας σίγουρα θα είναι διαφορετική και μόνο ψυχαγωγική. Θα είναι κάτι για το οποίο ο κόσμος θα δείξει ενδιαφέρον και θα ακούει πράγματα που δεν είναι σκοτεινά και μαύρα. Οτιδήποτε κι αν προκύψει, θα ανακοινωθεί από τη Barkingwell Media. Νίκο Κοκλώνη σε αγαπάμε! είπε στο τέλος το αγαπημένο ζευγάρι.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Tσολάκη για κόντρα Πανόπουλου – Γερμανού: «Το να αφήσεις υπονοούμενα για την προηγούμενη μετά από ένα διάστημα δεν το κατάλαβα ποτέ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Tσολάκη για κόντρα Πανόπουλου – Γερμανού: «Το να αφήσεις υπονοούμενα για την προηγούμενη μετά από ένα διάστημα δεν το κατάλαβα ποτέ
Αντιδράσεις για τον Πάρι Ρούπο – Το σχόλιο του Πέτρου Κωστόπουλου στο “Πρωινό Σαββατοκύριακο”
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αντιδράσεις για τον Πάρι Ρούπο – Το σχόλιο του Πέτρου Κωστόπουλου στο “Πρωινό Σαββατοκύριακο”
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: Υπήρχε η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει....
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: Υπήρχε η ιδέα να ‘ρθει για τα 10 χρόνια. Για κάποιους λόγους τώρα δεν θα ‘ρθει....
Κοινωνία άνω κάτω: Ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή και υπήρξε αποχώρηση...
Κοινωνία άνω κάτω: Ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή και υπήρξε αποχώρηση...
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
«Καλύτερα Αργά» : Η εκπομπή του ACTION 24 με την Αθηναΐδα Νέγκα έρχεται - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Καλύτερα Αργά» : Η εκπομπή του ACTION 24 με την Αθηναΐδα Νέγκα έρχεται - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Αποχώρηση – έκπληξη από την εκπομπή Super Κατερίνα
Αποχώρηση – έκπληξη από την εκπομπή Super Κατερίνα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Δικαστής»: Ενδεχόμενη πρόωρη προβολή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1
«Δικαστής»: Ενδεχόμενη πρόωρη προβολή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1
Νίκος Θεοδ. Μήτσης: Ο Καραϊσκάκης στο Δραγαμέστο Ξηρομέρου το 1825. Μάχες στον Μαχαλά, Καρβασαρά, Μάνινα και Ρίβιο.
Νίκος Θεοδ. Μήτσης: Ο Καραϊσκάκης στο Δραγαμέστο Ξηρομέρου το 1825. Μάχες στον Μαχαλά, Καρβασαρά, Μάνινα και Ρίβιο.
Σήμερα το απόγευμα δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Σήμερα το απόγευμα δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη:
Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη: "Όσο δεν ξεκινάει η δίκη, δεν φανερώνεται η αλήθεια"
Σιδηρόδρομος ή Ποδηλατόδρομος; – Προμελέτη του ΤΕΕ για τη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος – Καλαμάτα
Σιδηρόδρομος ή Ποδηλατόδρομος; – Προμελέτη του ΤΕΕ για τη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος – Καλαμάτα