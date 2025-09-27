2025-09-27 13:51:17

Η επιστροφή της Ναταλίας Γερμανού στα μεσημέρια και η «κόντρα» με τον Δημήτρη Πανοπούλο σχολιάστηκε έντονα στον αέρα του «Πρωινού Σαββατοκύριακου».



Πρώτος πήρε τον λόγο ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος ανέφερε πως δεν θα διαλέξεις τους αντιπάλους σου όταν είσαι εκεί και ο άλλος είναι καινούργιος. Διαλέγεις τους εχθρούς σου και τις μάχες που θα δώσεις. Εγώ την ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχει μόρφωση η Ναταλία Γερμανού και παιδεία βαθιά. Ό,τι είναι σκληρή, είναι σκληρή και νομίζω ότι όταν τραβάς το κουπί μιας εκπομπής, μερικές φορές αναγκαστικά γίνεσαι σκληρός. Δεν είναι παιδικός σταθμός. Και θεωρώ ότι η Ναταλία τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα ο Δημήτρης Πανοπούλος θα δείξει πόσα απίδια πιάνει ο σάκος.



Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η Ελένη Τσολάκη, προσθέτοντας ότι εκείνη θεωρεί πως σε μια δουλειά μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να τα βρούμε μια μέρα, να ανέβουν οι τόνοι. Αν κάτι δεν σε προσβάλλει, μετά από ένα διάστημα να βγεις και να αφήσεις υπονοούμενα για την προηγούμενη συνεργασία. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ.



Πηγή: tvnea.com



