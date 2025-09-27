Συζήτηση προκάλεσε και στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινό Σαββατοκύριακο» το θέμα της απομάκρυνσης του Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan, με τον Πέτρο Κωστόπουλο να καταθέτει τη δική του άποψη.Τα τελευταία 24ωρα, τα αποσπάσματα με τα «αστεία» του κωμικού έχουν διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, ενώ πολλοί χρήστες ζητούν τη λήξη της συνεργασίας του με την αλυσίδα εστίασης. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη συζήτηση και στα τηλεοπτικά πάνελ.Η Pizza Fan, από την πλευρά της, έκανε δύο δημόσιες αναρτήσεις διευκρινίζοντας πως δεν παίρνει θέση σε πολιτικά ζητήματα. «Καθώς λάβαμε μηνύματα που εμπλέκουν την εταιρεία μας με διαφορετικές απόψεις πολιτικού χαρακτήρα, θέλουμε για μία ακόμη φορά να επισημάνουμε ότι αποτελούμε μια εταιρεία που αγκαλιάζει όλους χωρίς διακρίσεις, με κοινό σημείο την αγάπη για την καλή πίτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, τα μέλη του πάνελ χαρακτήρισαν υπερβολικά τα σχόλια του Ρούπου, προσθέτοντας όμως πως δεν είναι ευχάριστο για κανέναν να χάνει τη δουλειά του.«Ο καθένας μπορεί να γελάει με ό,τι επιλέγει. Όταν όμως εκτίθεσαι δημόσια, ισχύουν άλλοι κανόνες. Δεν αγγίζεις ζητήματα όπως η Κύπρος ή η ελληνική σημαία. Υπάρχει ελευθερία λόγου, αλλά προσωπικά δεν θα ήθελα να δω να απολύεται κάποιος. Μπορώ όμως να καταλάβω το σοκ της εταιρείας», σημείωσε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.Μετά το διάλειμμα, ο ίδιος επέστρεψε με ακόμη πιο αιχμηρή τοποθέτηση, έπειτα από μήνυμα που έλαβε σχετικά με σχόλιο του Ρούπου για τον αγώνα Ελλάδας – Τουρκίας στο Eurobasket. «Πριν λίγο ο Νίκος μου έδειξε μερικά ακόμα αποσπάσματα. Υπάρχουν stand up comedians πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, και κάποιοι που θεωρούν ότι είναι κωμικοί χωρίς να είναι. Αυτός ο τύπος θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί εδώ και καιρό. Το να λέει κανείς τέτοια πράγματα είναι απαράδεκτο. Πρόκειται για γελοιότητα και παραλογισμό», τόνισε.Πηγή: tvnea.com