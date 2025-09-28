2025-09-28 12:25:17
Η Ναταλία Γερμανού έκανε χθες την πρεμιέρα της στον Alpha με το «Καλύτερα δε γίνεται» και δικαίωσε απόλυτα τον τίτλο της εκπομπής. Η τηλεθέαση έφτασε στο 15%, γεγονός που της έδωσε την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, αφήνοντας πίσω της με μεγάλη διαφορά τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ με 4,4%, ενώ στην τρίτη θέση κατέλαβε το «Chef στην κουζίνα» του Open με 2,4%. Ακολούθησε το «Τζενερεισον ΣΚ» της ΕΡΤ1 που περιορίστηκε στο 1,3%, ενώ την τελευταία θέση κατέλαβαν οι «Μαμάδες»  με 0,7%.

Τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα πως η εκπομπή της Γερμανού ξεκίνησε δυναμικά και έθεσε τον πήχη ψηλά, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές της μεσημεριανής ζώνης δυσκολεύονται να βρουν το κοινό τους.



Πηγή: tvnea.com
