Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρχε για την πρεμιέρα του The Voice το βράδυ της Κυριακής στον ΣΚΑΪ, ωστόσο το δημοφιλές talent show δεν κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση στη μάχη της τηλεθέασης. Παρά τη δυνατή επιστροφή του, περιορίστηκε στο 14,1%, αφήνοντας περιθώρια στον ανταγωνισμό να περάσει μπροστά.

Την κορυφή της prime time ζώνης κατέκτησε το “Σόι σου” σε επανάληψη από τον ALPHA, που σημείωσε 16,5%, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική που διατηρεί η αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία. Ακολούθησε επίσης σε επανάληψη η σειρά “Να με λες μαμά”, κι αυτή στον ALPHA, που κράτησε γερά με 15%.



Στον ΑΝΤ1, η ελληνική ταινία που προβλήθηκε συγκέντρωσε 10,1%, ενώ η σειρά “Σέρρες” σε επανάληψη κινήθηκε χαμηλότερα με 8,1%. Από την πλευρά του MEGA, οι δύο ελληνικές ταινίες κινήθηκαν σε μονοψήφια επίπεδα, με την πρώτη να αγγίζει το 5,5% και τη δεύτερη να ανεβαίνει στο 7,4%.



Η πρεμιέρα του The Voice μπορεί να μην έφερε την πρωτιά που περίμενε ο ΣΚΑΪ, ωστόσο η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η παραγωγή του show παραδοσιακά συγκεντρώνει το βλέμμα των τηλεθεατών και μένει να φανεί αν τις επόμενες εβδομάδες θα καταφέρει να ανατρέψει τα δεδομένα.



Πηγή: tvnea.com
