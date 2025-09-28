2025-09-28 12:25:17
Φωτογραφία για Μάχη τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου - Στην πρώτη θέση το Χαμόγελα και πάλι



Δυνατή μάχη για την κορυφή δόθηκε και αυτό το Σαββατοκύριακο στην πρωινή ζώνη, με τις εκπομπές να κονταροχτυπιούνται για την προτίμηση των τηλεθεατών.

Στην πρώτη θέση των δυναμικών κοινών βρέθηκε το «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο MEGA, που κατέγραψε ποσοστό 12%. Ακολούθησε ο Νίκος Μάνεσης στον Alpha με το ενημερωτικό του μαγκαζίνο, το οποίο σημείωσε 10,4%.

Οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 7,9%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 βρέθηκε κοντά με 7,5%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές: το «Ραντεβού το ΣΟΥΚΟΥ» στο Open με 3,8%, ενώ το μαγκαζίνο της ΕΡΤ1 «Καλημέρα Είπαμε» συγκέντρωσε 3,4%.

Η μάχη στην πρωινή ζώνη συνεχίζεται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς το κοινό φαίνεται να στηρίζει τόσο τις ψυχαγωγικές όσο και τις ενημερωτικές προτάσεις.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
«Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;
«Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Χαμηλές πτήσεις για την prime time ζώνη – Πρωτιά για τις επαναλήψεις
Χαμηλές πτήσεις για την prime time ζώνη – Πρωτιά για τις επαναλήψεις
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Ανατροπές στην ζώνη - Σταθερά η Κατερίνα Καινούργιου στην κορυφή
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Μάχη για την κορυφή...
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Μάχη για την κορυφή...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Παιδική παντοδυναμία και σχολείο.
Παιδική παντοδυναμία και σχολείο.
ΤΕΛΟΣΣΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ APP STORE
ΤΕΛΟΣΣΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ APP STORE
Από την Ινδία στην Ευρώπη: Τα 10 πιο πολυτελή τρένα στον κόσμο που μοιάζουν με παλάτια σε ρόδες
Από την Ινδία στην Ευρώπη: Τα 10 πιο πολυτελή τρένα στον κόσμο που μοιάζουν με παλάτια σε ρόδες
Σιδηροδρομικές διαβάσεις: 37 νεκροί σε μια δεκαετία
Σιδηροδρομικές διαβάσεις: 37 νεκροί σε μια δεκαετία