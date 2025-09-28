





Δυνατή μάχη για την κορυφή δόθηκε και αυτό το Σαββατοκύριακο στην πρωινή ζώνη, με τις εκπομπές να κονταροχτυπιούνται για την προτίμηση των τηλεθεατών.

Στην πρώτη θέση των δυναμικών κοινών βρέθηκε το «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο MEGA, που κατέγραψε ποσοστό 12%. Ακολούθησε ο Νίκος Μάνεσης στον Alpha με το ενημερωτικό του μαγκαζίνο, το οποίο σημείωσε 10,4%.

Οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 7,9%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 βρέθηκε κοντά με 7,5%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές: το «Ραντεβού το ΣΟΥΚΟΥ» στο Open με 3,8%, ενώ το μαγκαζίνο της ΕΡΤ1 «Καλημέρα Είπαμε» συγκέντρωσε 3,4%.

Η μάχη στην πρωινή ζώνη συνεχίζεται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς το κοινό φαίνεται να στηρίζει τόσο τις ψυχαγωγικές όσο και τις ενημερωτικές προτάσεις.

Πηγή: tvnea.com