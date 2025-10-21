2025-10-21 09:24:49
Φωτογραφία για Το «The Chase» επικράτησε του ανταγωνισμού, στη ζώνη μετάδοσής του



Το συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA, «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου, κατέκτησε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης, την εβδομάδα 13 έως 19 Οκτωβρίου.

Στο σύνολο της εβδομάδας, το «The Chase» επικράτησε του ανταγωνισμού, στη ζώνη μετάδοσής του, με μέσο όρο 14,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και διαχρονική προτίμηση των τηλεθεατών στο αγαπημένο κυνήγι γνώσεων.

Το «The Chase» κατέγραψε ποσοστό 15,2% στο σύνολο του κοινού, με την κάλυψη να αγγίζει τους 966.000 τηλεθεατές. Σε επιμέρους ανδρικό κοινό, η εκπομπή σημείωσε ποσοστό 16,6%.

Κάθε μέρα, στις 18:30, η Μαρία Μπεκατώρου δίνει το σύνθημα για δυνατές μονομαχίες. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» παίρνουν θέση απέναντι στους παίκτες που δοκιμάζουν τις γνώσεις τους, διεκδικώντας περισσότερα από 10.000 ευρώ.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«30.000 πρόβατα, μηδέν κοπάδι: Οι Ράδιο Αρβύλα μοιράζουν... σάτιρα!» - Δείτε το νέο τρέιλερ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«30.000 πρόβατα, μηδέν κοπάδι: Οι Ράδιο Αρβύλα μοιράζουν... σάτιρα!» - Δείτε το νέο τρέιλερ
UEFA Europa League ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό έρχεται την Πέμπτη στις 19:45
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
UEFA Europa League ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό έρχεται την Πέμπτη στις 19:45
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Ποιο πρόγραμμα κέρδισε το κοινό 18-54
Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Ποιο πρόγραμμα κέρδισε το κοινό 18-54
Ναταλία Γερμανού: Δεν πιστεύω ότι χαλάνε οι φιλίες όταν είσαι στην απέναντι ζώνη
Ναταλία Γερμανού: Δεν πιστεύω ότι χαλάνε οι φιλίες όταν είσαι στην απέναντι ζώνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/10/2025)
Χαοτική η διαφορά τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού κυριαρχεί
Χαοτική η διαφορά τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού κυριαρχεί
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (18/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή της ψυχαγωγίας
Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή της ψυχαγωγίας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/10/2025)
Στα όριά του ο Οδοντωτός - Μείωση των δρομολογίων μετά τους εγκλωβισμούς- Το υπουργείο εξετάζει σήραγγες και συντήρηση
Στα όριά του ο Οδοντωτός - Μείωση των δρομολογίων μετά τους εγκλωβισμούς- Το υπουργείο εξετάζει σήραγγες και συντήρηση