





Στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι οποίες κατέγραψαν 11,5%, διατηρώντας το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» με 9,2%, με τον Τηλεμαραθώνιο.

Τρίτο κατετάγη το «Live You» με 5,6%, ενώ ακολούθησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3,9%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 3,6%, ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2,8%.

Πηγή: tvnea.com