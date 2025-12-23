2025-12-23 10:11:14
Στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι οποίες κατέγραψαν 11,5%, διατηρώντας το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» με 9,2%, με τον Τηλεμαραθώνιο.
Τρίτο κατετάγη το «Live You» με 5,6%, ενώ ακολούθησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3,9%.
Πιο πίσω βρέθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 3,6%, ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 2,8%.
