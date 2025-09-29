2025-09-29 11:01:43

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιστρέφει φέτος στη μικρή οθόνη με… τριπλή παρουσία, σε τρεις διαφορετικούς ρόλους που αναμένεται να συζητηθούν.



Αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός θα συνεχίσει στον ALPHA με τον νέο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «Ο Γιατρός», ενώ παράλληλα θα τον δούμε να πρωταγωνιστεί και στον «Δικαστή», μια νέα παραγωγή του ΑΝΤ1.



Ωστόσο, η φετινή σεζόν θα τον φέρει και σε έναν διαφορετικό ρόλο, αυτόν του παρουσιαστή. Ο Μαρκουλάκης θα αναλάβει την παρουσίαση της νέας εκπομπής της ΕΡΤ με τίτλο «Λεωφόρος Μεσογείων», η οποία, σύμφωνα με τον Γρηγόρη Μελά και το Newsit, θα έχει ως βασικό άξονα τον αυτοσχεδιασμό. Το κόνσεπτ θεωρείται πρωτότυπο για τα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα, ενώ η επιλογή του ηθοποιού για την παρουσίαση κρίνεται ιδιαίτερα ταιριαστή, καθώς θα μπορεί να καθοδηγεί δημιουργικά τους καλεσμένους του.



Αν και προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, η ιδέα συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Μένει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη και αν θα καταφέρει να κερδίσει το κοινό, ώστε να μη δώσει αφορμή σε όσους αμφισβητούν την έντονη φετινή παρουσία του Μαρκουλάκη να εκφράσουν ενστάσεις.



Πηγή: tvnea.com



