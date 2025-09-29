2025-09-29 11:01:43
Φωτογραφία για Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης
Τα ξημερώματα του Σαββάτου ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε αρκετά αυτοκίνητα. Παρά το περιστατικό, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1 και ο Τάσος Τεργιάκης, ο ηθοποιός μετέβη στο στούντιο με ταξί, καθώς και το δικό του όχημα υπέστη φθορές.

Όταν πήγε στο μακιγιάζ για να τον επιμεληθούν, ο ηθοποιός φέρεται να είπε πως: «Θέλω να με φτιάξετε, να με αναστηλώσετε λίγο». Ήταν κουρασμένος, αλλά ευδιάθετος και κατάλαβαν στο στούντιο ότι είχε περάσει καλά.

Πηγή: tvnea.com
