ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τη μεθόδευση μετατροπής της μετρικής γραμμής σε ποδηλατόδρομο!
2025-09-29 21:17:59
ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙΚι ενώ η χώρα μας που πρωταγωνιστεί σε αυτοκινητόδρομους έφτασε πλέον στον πάτο της Ευρώπης από πλευράς λειτουργίας του σιδηροδρόμου κι ενώ διασύρεται με όσα συμβαίνουν με διασπάθιση δημόσιων κι ευρωπαϊκών πόρων, τις προηγούμενες ημέρες αναδύθηκε ένα ακόμα προκλητικό «καραμπινάτο» σκάνδαλο!Έγινε γνωστό ότι μεθοδεύεται επίσημα η οριστική εξαφάνιση της ιστορικής μετρικής sidirodromikanea
