2025-09-29 17:45:59
Φωτογραφία για Έξαλλος ο Πέτρος Κουσουλός για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Εμφανίστηκες στη Γερμανού λες και δεν είχε γίνει τίποτα»

 



Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Πέτρος Κουσουλός αναφερόμενος στη στάση του Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Φιλοθέη, όταν ο ηθοποιός προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και αποχώρησε από το σημείο.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε με έντονο ύφος το γεγονός ότι, λίγες ώρες αργότερα, ο Μπισμπίκης εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του από τις αρχές.

«Βλέπω πολλούς να προσπαθούν να απαλύνουν την κατάσταση. Όταν εμπλέκεσαι σε μια τόσο σοβαρή σύγκρουση, έχεις ευθύνη απέναντι στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Δεν γίνεται να συνεχίζεις την καθημερινότητά σου σαν να μη συνέβη τίποτα και να εμφανίζεσαι σε τηλεοπτική εκπομπή», τόνισε χαρακτηριστικά.



Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ουσία της υπόθεσης δεν αφορά μόνο τον συγκεκριμένο ηθοποιό, αλλά τον τρόπο που η κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει τέτοιες περιπτώσεις. «Δεν είναι ζήτημα δημοσιότητας. Είναι θέμα ευθύνης και παραδειγματισμού», σημείωσε ο Κουσουλός.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο
Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο πρότυπο ευφυές περιφερειακό τρένο της Κίνας.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο πρότυπο ευφυές περιφερειακό τρένο της Κίνας.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Μεσημεριανή μάχη τηλεθέασης: Γερμανού και ελληνικές ταινίες στο προσκήνιο
Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης
Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Αυτά είπε η Ναταλία Γερμανού στην πρεμιέρα του Καλύτερα δε γίνεται
Αυτά είπε η Ναταλία Γερμανού στην πρεμιέρα του Καλύτερα δε γίνεται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γλώσσα Ε΄ τάξης: Ενότητα 16
Γλώσσα Ε΄ τάξης: Ενότητα 16 "Αθλήματα - σπορ" - μάθημα 3ο
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας στον Νότιο Καύκασο: Μια περιοχή που μετακινείται από το περιθώριο στο προσκήνιο
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο εμπορευματικό τρένο Κίνας-Ευρώπης μέσω της Βαλτικής Θάλασσας
Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο εμπορευματικό τρένο Κίνας-Ευρώπης μέσω της Βαλτικής Θάλασσας