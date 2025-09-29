Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Πέτρος Κουσουλός αναφερόμενος στη στάση του Βασίλη Μπισμπίκη μετά το τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Φιλοθέη, όταν ο ηθοποιός προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και αποχώρησε από το σημείο.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε με έντονο ύφος το γεγονός ότι, λίγες ώρες αργότερα, ο Μπισμπίκης εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του από τις αρχές.

«Βλέπω πολλούς να προσπαθούν να απαλύνουν την κατάσταση. Όταν εμπλέκεσαι σε μια τόσο σοβαρή σύγκρουση, έχεις ευθύνη απέναντι στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Δεν γίνεται να συνεχίζεις την καθημερινότητά σου σαν να μη συνέβη τίποτα και να εμφανίζεσαι σε τηλεοπτική εκπομπή», τόνισε χαρακτηριστικά.







Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ουσία της υπόθεσης δεν αφορά μόνο τον συγκεκριμένο ηθοποιό, αλλά τον τρόπο που η κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει τέτοιες περιπτώσεις. «Δεν είναι ζήτημα δημοσιότητας. Είναι θέμα ευθύνης και παραδειγματισμού», σημείωσε ο Κουσουλός.

