2025-09-29 20:10:51
Φωτογραφία για Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα!» δήλωσε ο ηθοποιός στις κάμερες

 



Η εκδίκαση της υπόθεσης του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου. Παρά την παραπομπή του στο αυτόφωρο, ο Μπισμπίκης αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά του ηθοποιού για «μη συμμόρφωση οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ», δηλαδή εγκατάλειψη οχημάτων, μετά από τροχαίο ατύχημα.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν και πήγα στην αστυνομία. Από εχτές ακούω μόνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που με ενδιαφέρει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στα τηλεοπτικά συνεργεία.



Πηγή: tvnea.com
