2025-09-29 20:20:42
Φωτογραφία για Tα λουμινάκια, της Βάντας Παπαϊωάννου – Βουτσά -Γράφει η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη



 

Tα λουμινάκια, της Βάντας Παπαϊωάννου – Βουτσά

Γράφει η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη





Πού λάδι πια για το καντήλι… πού δυόσμος πια

να λιβανίσει το μαλαματένιο κόνισμα του δειλινού,

πού μια μπουκιά ψωμί για τη βραδιά - ζητιάνα…

Ρωμιοσύνη, Γιάννης Ρίτσος

 

   Πριν από λίγο καιρό, σε μια εκδρομή στη Θράκη, πέρασα και από την Κομοτηνή. Εκεί, είχα την καλή τύχη να συναντήσω την εκλεκτή συνάδελφο και φίλη «Καζαντζακική» τη Βάντα Παπαϊωάννου – Βουτσά. Τη χαρακτηρίζω «Καζαντζακική» γιατί είμαστε και οι δυο μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη(Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.) και από εκεί ξεκίνησε η φιλία μας…

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα!» δήλωσε ο ηθοποιός στις κάμερες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα!» δήλωσε ο ηθοποιός στις κάμερες
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τη μεθόδευση μετατροπής της μετρικής γραμμής σε ποδηλατόδρομο!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τη μεθόδευση μετατροπής της μετρικής γραμμής σε ποδηλατόδρομο!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Infotainment σε κρίση:Η τηλεοπτική συνταγή που δεν «γράφει» πια και η νέα πραγματικότητα
Infotainment σε κρίση:Η τηλεοπτική συνταγή που δεν «γράφει» πια και η νέα πραγματικότητα
Μαρία Αντωνά: «Η συνεργασία μου με τον ANT1 αφορούσε το...
Μαρία Αντωνά: «Η συνεργασία μου με τον ANT1 αφορούσε το...
Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη: Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει...
Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη: Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει...
Μαρία Σταυρακάκη: Μια Ηρακλειώτισσα στέλεχος στα γαλλικά τρένα-Πως από φιλόλογος εξελίχθηκε σε προγραμματίστρια
Μαρία Σταυρακάκη: Μια Ηρακλειώτισσα στέλεχος στα γαλλικά τρένα-Πως από φιλόλογος εξελίχθηκε σε προγραμματίστρια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έξαλλος ο Πέτρος Κουσουλός για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Εμφανίστηκες στη Γερμανού λες και δεν είχε γίνει τίποτα»
Έξαλλος ο Πέτρος Κουσουλός για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Εμφανίστηκες στη Γερμανού λες και δεν είχε γίνει τίποτα»
Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο πρότυπο ευφυές περιφερειακό τρένο της Κίνας.
Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο πρότυπο ευφυές περιφερειακό τρένο της Κίνας.
Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο
Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο
Γλώσσα Ε΄ τάξης: Ενότητα 16
Γλώσσα Ε΄ τάξης: Ενότητα 16 "Αθλήματα - σπορ" - μάθημα 3ο
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης