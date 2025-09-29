Tα λουμινάκια, της Βάντας Παπαϊωάννου – Βουτσά

Γράφει η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη













Πού λάδι πια για το καντήλι… πού δυόσμος πια

να λιβανίσει το μαλαματένιο κόνισμα του δειλινού,

πού μια μπουκιά ψωμί για τη βραδιά - ζητιάνα…

Ρωμιοσύνη, Γιάννης Ρίτσος

Πριν από λίγο καιρό, σε μια εκδρομή στη Θράκη, πέρασα και από την Κομοτηνή. Εκεί, είχα την καλή τύχη να συναντήσω την εκλεκτή συνάδελφο και φίλη «Καζαντζακική» τη Βάντα Παπαϊωάννου – Βουτσά. Τη χαρακτηρίζω «Καζαντζακική» γιατί είμαστε και οι δυο μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη(Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.) και από εκεί ξεκίνησε η φιλία μας…

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...