Φωτογραφία για Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη τέθηκε σε λειτουργία στην Τσεχική Δημοκρατία
Η Τσεχία λάνσαρε το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη που μεταφέρει επιβάτες και λειτουργεί σε ανοιχτή σιδηροδρομική γραμμή στο πλαίσιο ενός πιλοτικού έργου. Μεταξύ μιας σειράς χαρακτηριστικών, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον έλεγχο της πρόσφυσης και του φρεναρίσματος και την ανίχνευση εμποδίων.dw.comΗ Τσεχική Δημοκρατία έθεσε σε λειτουργία το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη, το sidirodromikanea
