2025-09-30 18:06:48
Ένα βασικό δίκτυο τρένων με κρεβάτια που συνδέει το Παρίσι με τη Βιέννη και το Βερολίνο θα σταματήσει να λειτουργεί τον Δεκέμβριο.Η υπηρεσία Nightjet μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου επανήλθε το 2023 , εννέα χρόνια μετά την αρχική της κατάργηση.uk.news.yahoo.comΩστόσο, η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF Voyageurs ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29 Σεπτεμβρίου) ότι η υπηρεσία θα διακοπεί από τις 14 sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ«Σέρρες»: Η εμφάνιση της Ρένιας Λουιζίδου σήμερα στις 22:30 στον ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ