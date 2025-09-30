2025-09-30 18:06:48
Ένα βασικό δίκτυο τρένων με κρεβάτια που συνδέει το Παρίσι με τη Βιέννη και το Βερολίνο θα σταματήσει να λειτουργεί τον Δεκέμβριο.Η υπηρεσία Nightjet μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου επανήλθε το 2023 , εννέα χρόνια μετά την αρχική της κατάργηση.uk.news.yahoo.comΩστόσο, η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF Voyageurs ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29 Σεπτεμβρίου) ότι η υπηρεσία θα διακοπεί από τις 14 sidirodromikanea
