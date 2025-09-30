2025-09-30 21:42:20
Φωτογραφία για Η Κίνα εγκαινιάζει νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας
Φωτογραφία: CRECΗ Κίνα παρουσίασε τον σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας Shenyang-Baihe πραγματοποιώντας ένα στρατηγικό βήμα, καθώς ενισχύει τις υποδομές μεταφορών και ενισχύει την ελκυστικότητα των βορειοανατολικών περιοχών τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους επενδυτές.Railway Supply.Η νέα γραμμή υψηλής ταχύτητας έχει μήκος 430 χιλιόμετρα και εξυπηρετεί δέκα σταθμούς. Τα τρένα ταξιδεύουν με sidirodromikanea
