2025-10-01 08:16:15
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Τρεις συγκεντρώσεις- Συμμετέχει και ο ΟΑΣΘ- Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του μετρό
Τρεις συγκεντρώσεις αναμένεται να γίνουν σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης πανελλαδικής απεργίας από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, με αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την καθιέρωση του 13ωρου.ertnews.grΌλα τα καλέσματα ορίζονται στις 10.30 το πρωί.Ειδικότερα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΕΔΟΘ καλούν σε συγκέντρωση μπροστά από το κτήριο του ΕΚΘ, sidirodromikanea
