Πώς είναι δυνατόν η ταυτότητά του να λέει 73 και τα εργομετρικά τεστ να τον βγάζουν 58;

Τι τον συνδέει με τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό και την Εύα Πάλμερ;

Γιατί στη φυλακή ξαναβρήκε τον εαυτό του;

Ποια είναι η πιο πιστή του σχέση (και δεν εννοούμε τα σκυλιά και τα γατιά του);

Γιατί απαιτεί να αλλάξει πουκάμισο ο Σταύρος πριν ξεκινήσει η συνέντευξή του;

Γιατί ομνύει ακόμη στον έρωτα του με την καλλονή Τόριλ;

Τι έχει ζητήσει να γίνει μόλις φύγει για τον Παράδεισο ή την Κόλαση;

Οι «Πρωταγωνιστές» μπαίνουν στο πιο ατίθασο μυαλό του life style.

Ξεκινούν από το σπίτι του στο Κολωνάκι -ο Λάκης με ξεσκονόπανο στο χέρι- τον συνοδεύουν στο ΟΑΚΑ για να κάνει τα εργομετρικά τεστ και καταλήγουν σε μια βίλα, με μεγάλη ιστορία, στο Ξυλόκαστρο.

Μια προσωπική εξομολόγηση στον Σταύρο Θεοδωράκη χωρίς ταμπού και φίλτρα.

«Πρωταγωνιστές», πρεμιέρα την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, τα μεσάνυχτα.





