2025-10-01 08:02:26
Φωτογραφία για Γενική απεργία σήμερα: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς κινούνται μετρό, ηλεκτρικός, λεωφορεία, ταξί, κανονικά οι πτήσεις, Χειρόφρενο στα τρένα
Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου η χώρα, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.debater.grΣυγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία. Το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην πλατεία sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεγαλύτερες οι νέες συντάξεις με τον «δείκτη μισθών» [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεγαλύτερες οι νέες συντάξεις με τον «δείκτη μισθών» [πίνακες]
PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο λόγος που κλείνει για ένα μήνα – Τα δρομολόγια
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο λόγος που κλείνει για ένα μήνα – Τα δρομολόγια
Θεσσαλονίκη: Τρεις συγκεντρώσεις- Συμμετέχει και ο ΟΑΣΘ- Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του μετρό
Θεσσαλονίκη: Τρεις συγκεντρώσεις- Συμμετέχει και ο ΟΑΣΘ- Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του μετρό
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης
Τάσος Τεργιάκης: Με ταξί πήγε στην εκπομπή της Γερμανού ο Βασίλης Μπισμπίκης
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Κίνα εγκαινιάζει νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας
Η Κίνα εγκαινιάζει νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας
Καταργείται το νυχτερινό τρένο που συνδέει το Παρίσι με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Καταργείται το νυχτερινό τρένο που συνδέει το Παρίσι με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 29/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 29/9/2025
«Σέρρες»: Η εμφάνιση της Ρένιας Λουιζίδου σήμερα στις 22:30 στον ΑΝΤ1
«Σέρρες»: Η εμφάνιση της Ρένιας Λουιζίδου σήμερα στις 22:30 στον ΑΝΤ1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ: Ερχονται στο ΟPEN την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου στις 23:30
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ: Ερχονται στο ΟPEN την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου στις 23:30