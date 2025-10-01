2025-10-01 11:47:57
Το πιο αγαπημένο και δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων επιστρέφει δυναμικά στις οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναλαμβάνει ξανά τη θέση του παρουσιαστή, φέρνοντας τη μοναδική του ενέργεια, το χιούμορ και τη ζεστασιά που τον χαρακτηρίζουν.

Η μεγάλη πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 20:00, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το παιχνίδι που έχει χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές αγωνίας και συγκίνησης στο κοινό.

Για την πρώτη εβδομάδα προβολής, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν special επεισόδια: δίπλα σε κάθε παίκτη δεν θα βρίσκεται μόνο η ελπίδα για το μεγάλο έπαθλο, αλλά και ένας αγαπημένος παρουσιαστής του ΑΝΤ1, που θα τον στηρίζει και θα προσπαθεί να τον βοηθήσει στις δύσκολες ερωτήσεις. Έτσι, η ένταση και το σασπένς θα συνδυαστούν με χιούμορ, αλληλεπίδραση και εκπλήξεις.

Το “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος” επιστρέφει  ανανεωμένο, με το γνώριμο concept που το έχει κατατάξει στα κορυφαία τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως, αλλά και με νέες ιδέες που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

