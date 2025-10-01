Σταθερά στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης παραμένει το «Happy Day» στον Alpha, καταγράφοντας 20,3% στο δυναμικό κοινό και διατηρώντας το προβάδισμά του.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με 16,5%, ενώ ακολούθησε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ που σημείωσε 12,5%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 8,8%, ενώ η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN συγκέντρωσε 5,2%. Πιο κάτω ήρθε το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1, που σημείωσε 3,8%.

Η μάχη της πρωινής ενημέρωσης παραμένει έντονη, ωστόσο το «Happy Day» συνεχίζει να προηγείται, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)

Πηγή: tvnea.com