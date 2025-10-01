2025-10-01 10:16:21
Φωτογραφία για Σκληρή μάχη στο prime time με ανατροπές και χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης



Η τηλεοπτική «μάχη» του prime time συνεχίζεται με ανακατατάξεις και εμφανώς χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα , αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν κρίνεται σε ένα ή δύο επεισόδια, αλλά η δυναμική διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, ο «Άγιος Έρωτας» κατέγραψε 12,3%, παραμένοντας στην κορυφή με μικρή διαφορά από το «Gang Hotel» που ακολούθησε με 10,8%.

Η «Γη της Ελιάς» σημείωσε 9%, ενώ η «Ηλέκτρα» περιορίστηκε στο 4,4%. Το «Έξαθλον» στο ΣΚΑΪ κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας 6,1%, την ώρα που στον Alpha το Proto Leone συγκέντρωσε 14,8%.

Αξιοσημείωτη πορεία είχαν οι «Σέρρες» με 11%, η «Φάρμα» με 9,3%, ενώ σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε το «Το Παιδί » με 2% και η σειρά «Καλά θα πάει και αυτό» που περιορίστηκε στο 1,2%.

Η εικόνα δείχνει ότι η τηλεθέαση παραμένει ανοιχτή και αβέβαιη, με το κοινό να μοιράζεται σε πολλά μέτωπα και τις ισορροπίες να ανατρέπονται καθημερινά.



*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το "Happy Day"
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το "Happy Day"
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
