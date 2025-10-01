2025-10-01 10:16:21
Σταθερά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης παραμένει η Κατερίνα Καινούργιου με την εκπομπή «Super Κατερίνα». Το πρωινό πρόγραμμα του Alpha κατέγραψε ποσοστό 17,9%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» με ποσοστό 11,3%, ενώ ακολούθησε το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 8,1%. Το «Breakfast@Star» σημείωσε 9,3%, δείχνοντας μια σταθερή πορεία στο κοινό που αναζητά πιο ανάλαφρη ψυχαγωγία.

Στα ενημερωτικά προγράμματα, οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσαν 7,8%, ενώ η εκπομπή «10 Παντού» έκλεισε με 3,9%, παραμένοντας χαμηλότερα στον πίνακα. η εκπομπή της ΕΡΤ1, «Πρωίαν σε είδον», συγκέντρωσε  μόλις 2,9%. 

Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται έντονα, με τη «Super Κατερίνα» να δείχνει μέχρι στιγμής ότι έχει βρει τον σωστό ρυθμό για να κρατάει το κοινό καθηλωμένο μπροστά στην οθόνη.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)



