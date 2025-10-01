2025-10-01 11:18:24
Ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνοντας υπόψη την καθολική εφαρμογή από 01/09/2025 της B2G τιμολόγησης για τους συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας και τυχόν θέματα προσαρμογής, ανακοινώνει πως η ολοκλήρωση των υποβολών και η αποστολή του φυσικού αρχείου για το μήνα 08/2025 μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και τη Δευτέρα 06/10/2025.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΥΜΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ