Ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνοντας υπόψη την καθολική εφαρμογή από 01/09/2025 της B2G τιμολόγησης για τους συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας και τυχόν θέματα προσαρμογής, ανακοινώνει πως η ολοκλήρωση των υποβολών και η αποστολή του φυσικού αρχείου για το μήνα 08/2025 μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και τη Δευτέρα 06/10/2025.

 

  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΥΜΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

