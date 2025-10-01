2025-10-01 11:47:57
Ο ΣΚΑΪ φαίνεται να προβληματίζεται έντονα με την πορεία της εκπομπής του Κώστα Τσουρού.

Το καθημερινό «Το ’χουμε» έχει κερδίσει κυρίως θετικά σχόλια για το ύφος του, που κινείται ανάμεσα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να μεταφραστεί σε ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Real News, στο κανάλι του Φαλήρου επικρατεί στάση αναμονής, αλλά ήδη συζητούνται πιθανές παρεμβάσεις στη δομή της εκπομπής. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αναπροσαρμογή της θεματολογίας, με περισσότερη έμφαση στην ψυχαγωγία και περιορισμό της ενημερωτικής διάστασης.

Οι ζυμώσεις στο παρασκήνιο συνεχίζονται και δεν αποκλείεται σύντομα να γίνουν δοκιμές με αλλαγές στο περιεχόμενο και τη θεματολογία.

Πηγή: tvnea.com
