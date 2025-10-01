2025-10-01 11:47:57
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας για Βασίλη Μπισμπίκη: Τον συμβουλεύουν να κάνει μηνύσεις σε αυτούς που λένε ότι είχε πιει
Ο Βασίλης Μπισμπίκης ενεπλάκη σε τροχαίο τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν μετά από νυχτερινή του έξοδο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η στάση του ηθοποιού σχολιάστηκε έντονα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες επέστρεψε στο σπίτι του χωρίς να παραμείνει στο σημείο. Μόλις την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινό», ο Τάσος Τεργιάκης μίλησε για την ψυχολογική κατάσταση του ηθοποιού. Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι ο Μπισμπίκης σκέφτεται να κινηθεί νομικά μετά από όσα ακούστηκαν.

Ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε συγκεκριμένα: «Παραμένει στο σπίτι του. Δεν πήγε όπως συνηθίσει στο Καρτέλ στο Αιγάλεω, για να ηρεμήσει μετά από ότι έχει συμβεί».

Ο Γιώργος Λιάγκας στη συνέχεια σχολίασε: «Σίγουρα δεν είναι καλά με όλο αυτό που του έχει συμβεί, έχει καταλάβει ότι έκανε μαλ@κία και ότι οι χειρισμοί που έκανε μετά δεν ήταν οι απόλυτα σωστοί. Υπάρχουν νομικοί που μιλάνε μαζί του και τον συμβουλεύουν να κάνει μηνύσεις σε αυτούς που λένε ότι είχε πιει. Δεν θα το κάνει απ’ ότι μαθαίνω».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
Έρχονται αλλαγές στην εκπομπή «Το ’χουμε»...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έρχονται αλλαγές στην εκπομπή «Το ’χουμε»...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έξαλλος ο Πέτρος Κουσουλός για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Εμφανίστηκες στη Γερμανού λες και δεν είχε γίνει τίποτα»
Έξαλλος ο Πέτρος Κουσουλός για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Εμφανίστηκες στη Γερμανού λες και δεν είχε γίνει τίποτα»
Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη:
Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη: "Όσο δεν ξεκινάει η δίκη, δεν φανερώνεται η αλήθεια"
Γιώργος Φλωρίδης: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι
Γιώργος Φλωρίδης: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Σφαίρα πάει η Καινούργιου - Στην 2η θέση ο Λιάγκας
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Σφαίρα πάει η Καινούργιου - Στην 2η θέση ο Λιάγκας
Γιώργος Λιάγκας για Τατιάνα Στεφανίδου: Καμιά φορά το τέλος είναι καλύτερο από το σύρσιμο
Γιώργος Λιάγκας για Τατιάνα Στεφανίδου: Καμιά φορά το τέλος είναι καλύτερο από το σύρσιμο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σκληρή μάχη στο prime time με ανατροπές και χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης
Σκληρή μάχη στο prime time με ανατροπές και χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day”
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day”
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/9/2025)
Η μάχη της μεσημεριανής τηλεθέασης: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Η μάχη της μεσημεριανής τηλεθέασης: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»