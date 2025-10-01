2025-10-01 11:47:57

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ενεπλάκη σε τροχαίο τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν μετά από νυχτερινή του έξοδο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη, προκαλώντας υλικές ζημιές.



Η στάση του ηθοποιού σχολιάστηκε έντονα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες επέστρεψε στο σπίτι του χωρίς να παραμείνει στο σημείο. Μόλις την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.



Το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινό», ο Τάσος Τεργιάκης μίλησε για την ψυχολογική κατάσταση του ηθοποιού. Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι ο Μπισμπίκης σκέφτεται να κινηθεί νομικά μετά από όσα ακούστηκαν.



Ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε συγκεκριμένα: «Παραμένει στο σπίτι του. Δεν πήγε όπως συνηθίσει στο Καρτέλ στο Αιγάλεω, για να ηρεμήσει μετά από ότι έχει συμβεί».



Ο Γιώργος Λιάγκας στη συνέχεια σχολίασε: «Σίγουρα δεν είναι καλά με όλο αυτό που του έχει συμβεί, έχει καταλάβει ότι έκανε μαλ@κία και ότι οι χειρισμοί που έκανε μετά δεν ήταν οι απόλυτα σωστοί. Υπάρχουν νομικοί που μιλάνε μαζί του και τον συμβουλεύουν να κάνει μηνύσεις σε αυτούς που λένε ότι είχε πιει. Δεν θα το κάνει απ’ ότι μαθαίνω».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ