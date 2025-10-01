2025-10-01 16:13:25
Φωτογραφία για Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» επιστρέφουν για 8η συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά - Πότε κάνουν πρεμιέρα;



O Τάσος Δούσης και οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» συνεχίζουν την υπέροχη διαδρομή τους για 8η συνεχόμενη τηλεοπτική σεζόν και μας παρουσιάζουν τα πιο όμορφα και ιδιαίτερα μέρη του κόσμου, συνδυάζοντας πάντα το ταξίδι με το ρεπορτάζ. Λαμπεροί προορισμοί, δημοφιλή αξιοθέατα, αλλά και κρυμμένοι θησαυροί έρχονται στις οθόνες μας, κάθε Κυριακή στις 17:45 στο OPEN.

Πρώτος σταθμός της χρονιάς η Ακτή Αμάλφι και αυτή την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου στις 17:45 στο OPEN θα ξεναγηθούμε σε μαγευτικές πόλεις και χωριά! Η εκπομπή ξεκινά από το Σορέντο, μία πόλη που συνδυάζει ιστορία, αυθεντικότητα, αριστοκρατική αύρα, πίστη, τέχνη, πολυτέλεια, κομψότητα και παράδοση. Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» παρουσιάζουν τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Σορέντο, όπως η Βίλα Κομουνάλε, ο Καθεδρικός της πόλης, το Bellevue Syrene κι η Μαρίνα Γκράντε. Φυσικά, δοκιμάζουν και το αγαπημένο παγωτό του Πάπα.

Στη συνέχεια, ανακαλύπτουν το Ποζιτάνο, το «στολίδι» της Ακτής Αμάλφι. Στο κοσμοπολίτικο Ποζιτάνο, ο Τάσος Δούσης και η ομάδα του θαυμάζουν μία υπέροχη βίλα στο κέντρο της πόλης, κάνουν βόλτα στην παραλία και μας προτείνουν μοναδικά σημεία για να κάνουμε τα ψώνια μας, να δοκιμάσουμε αυθεντικές γεύσεις και να απολαύσουμε το ποτό μας.

Αμέσως μετά, έρχεται μία εν πλω απόδραση από το Ποζιτάνο στο Αμάλφι. Στο Αμάλφι κάνουν βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης, μας παρουσιάζουν τον μεγαλοπρεπές Καθεδρικό και μας προτείνουν πολύ όμορφα σημεία για να απολαύσουμε φαγητό, ποτό, γλυκό και... σορμπέ λεμόνι!!!

Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε! Μείνετε συντονισμένοι!

«ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση: Πρεμιέρα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 17:45 στο OPEN





Πηγή: tvnea.com
GRAND HOTEL: Λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη που δεν θα αφήσει τίποτα ίδιο...
GRAND HOTEL: Λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη που δεν θα αφήσει τίποτα ίδιο...
Το First Dates επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το First Dates επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
