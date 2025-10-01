2025-10-01 16:13:25
Φωτογραφία για Το First Dates επιστρέφει στο STAR - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates από την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Δείτε εδώ το trailer της πρεμιέρας του First Dates : https://youtu.be/4jphthMK0GA

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.


Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

FIRST DATES

ΠΡΕΜΙΕΡΑ – Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 21.00

και κάθε Πέμπτη

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» επιστρέφουν για 8η συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» επιστρέφουν για 8η συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 30/9/2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 30/9/2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Κάνουν πρεμιέρα και γράφουν την Τελευταία Πράξη...
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Κάνουν πρεμιέρα και γράφουν την Τελευταία Πράξη...
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» επιστρέφουν για 8η συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» επιστρέφουν για 8η συνεχόμενη τηλεοπτική χρονιά - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN
Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Η μεγάλη πρεμιέρα και οι παρουσιαστές του ΑΝΤ1...
«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Η μεγάλη πρεμιέρα και οι παρουσιαστές του ΑΝΤ1...
Οι «Πρωταγωνιστές» κάνουν πρεμιέρα με τον Λάκη Γαβαλά
Οι «Πρωταγωνιστές» κάνουν πρεμιέρα με τον Λάκη Γαβαλά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
GRAND HOTEL: Λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη που δεν θα αφήσει τίποτα ίδιο...
GRAND HOTEL: Λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη που δεν θα αφήσει τίποτα ίδιο...
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων»
Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN
Η Δανάη Μπάρκα επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο τηλεπαιχνίδι στο OPEN
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (30/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (30/9/2025)
Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος σιδηροδρομικός Αθανάσιος Γκιντίκας
Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος σιδηροδρομικός Αθανάσιος Γκιντίκας