Ανατροπή σημειώθηκε χθες στην «μάχη» της πρωινής ζώνης, καθώς το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά κατάφερε να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, συγκεντρώνοντας 15,9%. Η εκπομπή του MEGA έδειξε να κερδίζει την προτίμηση των τηλεθεατών και άφησε πίσω τους βασικούς της ανταγωνιστές.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 13,1%, ενώ κοντά ακολούθησε το «Breakfast @ Star» που κατέγραψε 12,4%. Η «Super Κατερίνα» περιορίστηκε στην τέταρτη θέση με 11,2%.

Στον ενημερωτικό τομέα, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κινήθηκαν σε αξιοπρεπή επίπεδα με 9,9%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές: το «10 Παντού» στον Alpha σημείωσε 3,9%, ενώ το «Πρωί Σ’ Είδον» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε μόλις 2,9%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει ανοιχτή, με τις διακυμάνσεις στα ποσοστά να δείχνουν ότι οι τηλεθεατές δεν μένουν σταθεροί σε μία μόνο επιλογή, αλλά αναζητούν συνεχώς το πρόγραμμα που θα τους κρατήσει συντροφιά και θα καλύψει τις ανάγκες τους για ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Πηγή: tvnea.com