2025-10-02 09:26:57
Φωτογραφία για Ανατροπή στην πρωινή ζώνη – Η Φαίη Σκορδά στην κορυφή

 



Ανατροπή σημειώθηκε χθες στην «μάχη» της πρωινής ζώνης, καθώς το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά κατάφερε να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, συγκεντρώνοντας 15,9%. Η εκπομπή του MEGA έδειξε να κερδίζει την προτίμηση των τηλεθεατών και άφησε πίσω τους βασικούς της ανταγωνιστές.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 13,1%, ενώ κοντά ακολούθησε το «Breakfast @ Star» που κατέγραψε 12,4%. Η «Super Κατερίνα» περιορίστηκε στην τέταρτη θέση με 11,2%.

Στον ενημερωτικό τομέα, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κινήθηκαν σε αξιοπρεπή επίπεδα με 9,9%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές: το «10 Παντού» στον Alpha σημείωσε 3,9%, ενώ το «Πρωί Σ’ Είδον» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε μόλις 2,9%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει ανοιχτή, με τις διακυμάνσεις στα ποσοστά να δείχνουν ότι οι τηλεθεατές δεν μένουν σταθεροί σε μία μόνο επιλογή, αλλά αναζητούν συνεχώς το πρόγραμμα που θα τους κρατήσει συντροφιά και θα καλύψει τις ανάγκες τους για ενημέρωση και ψυχαγωγία.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πέθανε η κορυφαία ερευνήτρια Dr Jane Goodall
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέθανε η κορυφαία ερευνήτρια Dr Jane Goodall
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη τηλεθέασης στην μεσημεριανή ζώνη – Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Μάχη τηλεθέασης στην μεσημεριανή ζώνη – Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις»
Απόλυτος κυρίαρχος ο Ευαγγελάτος στην απογευματινή ζώνη
Απόλυτος κυρίαρχος ο Ευαγγελάτος στην απογευματινή ζώνη
Σάρωσε το Champions League: Άρσεναλ – Ολυμπιακός στην κορυφή της prime time
Σάρωσε το Champions League: Άρσεναλ – Ολυμπιακός στην κορυφή της prime time
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day”
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day”
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
Στην κορυφή η «Super Κατερίνα» – Πώς κινήθηκαν τα πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέες τιμές στα Xarelto από σήμερα 2 Οκτωβρίου – Αναμονή για τα αντιγριπικά εμβόλια
Νέες τιμές στα Xarelto από σήμερα 2 Οκτωβρίου – Αναμονή για τα αντιγριπικά εμβόλια
Το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεσης και η Γερμανού πρωταγωνιστές στον πίνακα τηλεθέασης τον Σεπτέμβριο
Το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεσης και η Γερμανού πρωταγωνιστές στον πίνακα τηλεθέασης τον Σεπτέμβριο
Happy Day και Super Κατερίνα κέρδισαν το κοινό του Σεπτεμβρίου
Happy Day και Super Κατερίνα κέρδισαν το κοινό του Σεπτεμβρίου
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΑ SMS-ΑΠΑΤΕΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΑ SMS-ΑΠΑΤΕΣ
4 τραυματίες, 3.600 γαλόνια καυσίμου χύθηκαν σε σύγκρουση φορτηγού με τρένο της Amtrak κοντά στο Λόμποκ
4 τραυματίες, 3.600 γαλόνια καυσίμου χύθηκαν σε σύγκρουση φορτηγού με τρένο της Amtrak κοντά στο Λόμποκ