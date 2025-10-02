Ο ΣΚΑΪ εγκαινίασε το νέο του στούντιο, φέρνοντας στην ελληνική τηλεόραση μια διαφορετική προσέγγιση: το περιβάλλον που βλέπουμε δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όλα είναι εικονικά, σχεδιασμένα από υπολογιστές, και προσαρμόζονται ανάλογα με την εκπομπή ή το δελτίο.

Η επιλογή αυτή ανοίγει μεγάλες δυνατότητες. Ένα και μόνο στούντιο μπορεί να αλλάζει πρόσωπο συνεχώς, να «ντύνεται» με νέα χρώματα, νέες υφές, ακόμα και να δημιουργεί ατμόσφαιρες που μέχρι χθες θα απαιτούσαν ολόκληρες κατασκευές. Από την ψυχρότητα ενός μίνιμαλ περιβάλλοντος, μέχρι μια πιο ζωντανή και πολύχρωμη σκηνογραφία, όλα μπορούν να συμβούν με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ωστόσο, το ψηφιακό σκηνικό έχει και τη δική του πρόκληση: η οθόνη μπορεί εύκολα να δείξει «άδεια» ή «επίπεδη» αν δεν βρεθεί η σωστή ισορροπία. Η αίσθηση του χώρου χάνεται, το μάτι κάποιες φορές αναζητά το απτό, το υλικό. Και κάπου εκεί γεννιέται και ο κίνδυνος: να δημιουργηθεί μια εικόνα που εντυπωσιάζει μεν, αλλά δεν πείθει για την αληθοφάνειά της.

Στην πράξη, ο ΣΚΑΪ δεν απέκτησε ένα ακόμη στούντιο. Απέκτησε ένα κέλυφος χωρίς όρια, που μπορεί να γίνει ό,τι χρειαστεί. Το αν αυτό θα δώσει φρεσκάδα ή αν θα δημιουργήσει την αίσθηση μιας «ψεύτικης» τηλεοπτικής πραγματικότητας, θα το δείξει ο χρόνος.







Για να δούμε ...







Πηγή: tvnea.com