Φωτογραφία για Λαμπρόπουλος: Διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο-“Προμελέτη για ποδηλατικό τουρισμό-Δεν θα επηρεαστεί η υπάρχουσα τροχαία υποδομή”
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος για τη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος-Καλαμάτα, μετά από επικοινωνία που είχε με τον γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, με το υπουργείο να κάνει λόγο για “διαγωνισμό εκπόνησης προμελέτης για τη διερεύνησης της δυνατότητας χρήσης της Γραμμής παράλληλα και σε άξονα ποδηλάτου και sidirodromikanea
