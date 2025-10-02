





Χθες έκανε πρεμιέρα στο OPEN η νέα πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με τους συντελεστές της να ρίχνονται στη μάχη της τηλεθέασης. Ωστόσο, η πρώτη μέρα δεν συνοδεύτηκε από υψηλά ποσοστά, αφού η εκπομπή κινήθηκε σε χαμηλά μονοψήφια νούμερα.

Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό κατέγραψε 4,8%, ποσοστό που δείχνει πως η εκπομπή έχει μπροστά της δρόμο για να χτίσει σταδιακά το δικό της τηλεοπτικό κοινό.

Ο ανταγωνισμός βέβαια ήταν σκληρός, καθώς την ίδια ώρα το MEGA μετέδιδε τον ευρωπαϊκό αγώνα του Ολυμπιακού, ο οποίος «σάρωσε» σε τηλεθέαση, αγγίζοντας το 32%. Η πίεση από ένα τόσο ισχυρό τηλεοπτικό γεγονός φαίνεται πως επηρέασε αισθητά την πρεμιέρα του OPEN.

Και οι ισορροπίες στο τηλεοπτικό τοπίο αναμένεται να δοκιμαστούν ακόμη περισσότερο, αφού από την επόμενη εβδομάδα κάνει πρεμιέρα και η νέα εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα Αποκαλύψεων», που θα μεταδίδεται την ίδια ώρα, εντείνοντας έτσι τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη ζώνη.

