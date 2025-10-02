2025-10-02 10:47:59

Συνολικά, κατά την περίοδο 2025, έως τις 01/10/2025 (ώρα 13.00), έχουν καταγραφεί οκτώ (8) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.



Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι τις 01/10/2025 (έως τις 13.00), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 91 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εβδομήντα τρία (73) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και δεκαοκτώ (18) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.



Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν τέσσερα νέα εγχώρια κρούσματα. Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση.



Συνολικά, κατά την περίοδο 2025, έως τις 01/10/2025 (ώρα 13.00), έχουν καταγραφεί οκτώ (8) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη, εύρος: 66 – 86 έτη). Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο αίτιο (δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό θανόντων).



Πηγή : healthview

pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ