2025-10-02 14:00:17
Φωτογραφία για Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 1/10/2025
Πώς διαμορφώθηκαν χθες οι μέσοι όροι τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας; 

Στην αποτύπωση αυτή περιλαμβάνονται τα ποσοστά τόσο στο σύνολο κοινού, που καταγράφει τη γενική εικόνα της απήχησης, όσο και στο δυναμικό κοινό, το οποίο αποτελεί τον πιο εμπορικό δείκτη για τους σταθμούς και συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (1/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/10/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 30/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 30/9/2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (30/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (30/9/2025)
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής αναλωσίμων Αυγούστου 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Prime Time»: Η 2η σεζόν έρχεται με νέες έρευνες στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Συμπόσιο» συνταξιούχων σιδηροδρομικών σε ταβέρνα της Ξηροκρήνης. Εικόνες.
«Συμπόσιο» συνταξιούχων σιδηροδρομικών σε ταβέρνα της Ξηροκρήνης. Εικόνες.
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ντρεπόμαστε λίγο;» – Σκληρά λόγια για την ΕΡΤ και τη Μαρία Κοζάκου
“Είμαι ένας νέος Γιώργος”: Όσα είπε ο Μαζωνάκης στον Γιώργο Λιάγκα
“Είμαι ένας νέος Γιώργος”: Όσα είπε ο Μαζωνάκης στον Γιώργο Λιάγκα
Βασίλης Μπισμπίκης: Το περιβάλλον του αποκαλύπτει
Βασίλης Μπισμπίκης: Το περιβάλλον του αποκαλύπτει "Αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, δεν θα έκανε τα πράγματα όπως τα έκανε