Η Έλλη Κοκκίνου ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό» και μίλησε για το νέο μουσικό τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, «Don’t Forget The Lyrics». Το παιχνίδι κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 20:00, με τους παίκτες να δοκιμάζουν τις γνώσεις τους στους στίχους αγαπημένων τραγουδιών, διεκδικώντας μεγάλα έπαθλα.



«Δεν γίνομαι παρουσιάστρια, απλά τυχαίνει να κάνω κι αυτό για φέτος. Ένα παιχνίδι μουσικό. Θεωρώ πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις ως κόνσεπτ, και το πρωινό ξύπνημα είναι πραγματικά δύσκολο! Δέχομαι ένα τηλεφώνημα το καλοκαίρι αν θα με ενδιέφερε η παρουσίαση της συγκεκριμένης εκπομπής. Είναι αυτό που είχε κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης αλλά είναι διπλάσιο σε χρόνο, είναι δύο ώρες.



Μπήκα και είδα του εξωτερικού αλλά και του Γιώργου. Πέρασα από δοκιμαστικό και το χάρηκα πάρα πολύ. Πήγα με μια απίστευτη αυτοπεποίθηση, σοβαρά και χαλαρά ταυτόχρονα. Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει. Δεν έχω διαβάσει ποτέ κιου στη ζωή μου!



Έχουμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα και θα παίζει κάθε Κυριακή βράδυ στις 20:00. Έχουμε γυρίσει 20 επεισόδια. Ο κόσμος κερδίζει λεφτά. Τραγουδάω μαζί με τους παίκτες, τους βοηθάω. Δεν τους φανερώνω τον στίχο, το ότι είμαι τραγουδίστρια μπορώ να τους δώσω κάποια τρικάκια. Δεν τους θυμάμαι όλους τους στίχους, μόνο τα δικά μου. Κάποια καινούργια της εποχής, αν δεν έχω χρόνο να τα μάθω, δεν τα ξέρω».



