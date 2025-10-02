Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό της Πέμπτης, με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Κοζάκου για τα νούμερα τηλεθέασης της ΕΡΤ. Ο παρουσιαστής αντέδρασε έντονα, εξαπολύοντας βολές τόσο κατά της Διευθύντριας Προγράμματος όσο και κατά της Δημόσιας Τηλεόρασης.Στην αρχή, ο Γιώργος Λιάγκας έστρεψε τα «πυρά» του προς τη Ντέπυ Γκολεμά, λέγοντας χαρακτηριστικά:«Έχεις ένα πλεονέκτημα να παίζεις την Γκολεμά. Άμα την παίζεις εσύ δεν βρίζει εσένα, γιατί άμα την παίζουν οι άλλες εκπομπές βρίζει εσένα. Ξέρει η Ντέπυ, σε όποια εκπομπή πάει δεν βρίζει αυτόν που την καλεί, αλλά πολλές φορές τον βρίζει όταν πάει σε μια άλλη εκπομπή».Βέβαια, μετά την προβολή της συνέντευξης της Ντέπυς Γκολεμά, ο Γιώργος Λιάγκας κινήθηκε σε άλλο μοτίβο, λέγοντας πως:«Εκτιμώ το μυαλό της και την ευφυία της και έχει χιούμορ».Στη συνέχεια, όμως, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Όταν προβλήθηκε το απόσπασμα με τις δηλώσεις που έκανε η Μαρία Κοζάκου στο Στούντιο 4 για την τηλεθέαση στη Δημόσια Τηλεόραση, ο παρουσιαστής αρχικά σχολίασε:«Δεν χρειάζεται να το ακούσουμε όλο, καταλάβαμε».Αμέσως μετά, ξέσπασε λέγοντας τα εξής:«Άρα, λοιπόν, όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε ανήθικοι και δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δεν ντρεπόμαστε λίγο να λέμε αυτά τα πράγματα; Δεν ντρεπόμαστε να λέμε τα πράγματα αυτά δημόσιοι λειτουργοί; Εξοργίζεται ο κόσμος, με τα λεφτά τα δικά μου, τα δικά σας, τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου Και να μας λέει “δεν κρινόμαστε, να είμαστε ποιοτικοί”. Και ποιος σου είπε ότι είστε πραγματικά ποιοτικοί; Εγώ έχω δει προγράμματα της ΕΡΤ που κατά τη δική μου άποψη δεν είναι ποιοτικά και έχω δει προγράμματα στην ιδιωτική τηλεόραση που είναι ΑΑ.Τα τελευταία χρόνια δόθηκαν λεφτά στην κρατική τηλεόραση, ίσα με αυτά που δίνονται στην ιδιωτική. Γιατί, λοιπόν, να κρίνεται μόνο για το σίριαλ της ιδιωτικής και όχι της κρατικής. Τα λέμε αυτά στον ελληνικό λαό»;Πηγή: tvnea.com