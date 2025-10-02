2025-10-02 14:00:17
Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το Prime Time έρχεται για 2η σεζόν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής επιστρέφει με νέες αποκαλυπτικές έρευνες και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν. Με διεισδυτική ματιά στα γεγονότα, εστιάζει σε θέματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας και αναδεικνύει ιστορίες που καθορίζουν έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Στα 31 επεισόδια του πρώτου κύκλου, οι συντελεστές του Prime Time έβαλαν την υπογραφή τους σε αποκλειστικές έρευνες για θέματα που απασχολούν τη δημόσια σφαίρα, κατέγραψαν μαρτυρίες που δεν είχαν ακουστεί και παρουσίασαν αφιερώματα σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη Ιστορία. Με την κάμερα του Prime Time έφτασαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και σε σημεία ενδιαφέροντος του εξωτερικού, με υλικό που για πρώτη φορά προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να φέρει ξανά την ερευνητική δημοσιογραφία στο προσκήνιο και να ρίξει φως σε υποθέσεις που περνούν κάτω από τα ραντάρ της καθημερινής ειδησεογραφίας. Νέες αποστολές σε περιοχές που «φλέγονται» και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές όσων εκτυλίσσονται γύρω μας και μας απασχολούν, δίνουν το στίγμα της νέας σεζόν του Prime Time.

