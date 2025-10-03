2025-10-03 12:38:49
Φωτογραφία για Εθνική βάση δεδομένων για τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και την κρατική διαφήμιση
Μια εθνική βάση δεδομένων για την ιδιοκτησία των Μέσων Ενημέρωσης καλείται να συντάξει το ΕΣΡ. 

Κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού European Media Freedom Act, το σχέδιο νόμου του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Παύλου Μαρινάκη υποχρεώνει τους παρόχους Μέσων Ενημέρωσης να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στο ΕΣΡ, αλλά όχι με τον τρόπο που γίνεται μέχρι σήμερα. 

Το σχέδιο νόμου θεσπίζει «την καταγραφή του ονόματος ή της επωνυμίας του άμεσου ή έμμεσου ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών τους με συμμετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκούν επιρροή στη δραστηριότητα και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ή έμμεσης κυριότητας από το κράτος ή από δημόσια αρχή ή οντότητα» και ακόμη την «υποχρεωτική η καταγραφή του ονόματος των πραγματικών δικαιούχων ή των ιδιοκτητών τους».

ΠΗΓΗ: typologies

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Απογευματινή Ζώνη: Το MEGA και ο ALPHA κυριαρχούν στο δυναμικό κοινό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Απογευματινή Ζώνη: Το MEGA και ο ALPHA κυριαρχούν στο δυναμικό κοινό
Βασίλης Μπισμπίκης: Με γλυκά και συγγνώμη στη γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βασίλης Μπισμπίκης: Με γλυκά και συγγνώμη στη γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ απογείωσε την τηλεθέαση της ΕΡΤ1
Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ απογείωσε την τηλεθέαση της ΕΡΤ1
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ phishing ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ phishing ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ
ΦΣΑ: Προς ηλεκτρονική εκλογή προέδρου από τη βάση εντός του Αυγούστου
ΦΣΑ: Προς ηλεκτρονική εκλογή προέδρου από τη βάση εντός του Αυγούστου
Κάτω από 10.000 μόρια η βάση σε όλα τα Τμήματα των Θεολογικών Σχολών
Κάτω από 10.000 μόρια η βάση σε όλα τα Τμήματα των Θεολογικών Σχολών
Ο φονικός καύσωνας του 1987: Τους νεκρούς -που ξεπέρασαν τους 1.300- τους έβαζαν ακόμα και σε βαγόνια–ψυγεία του ΟΣΕ!
Ο φονικός καύσωνας του 1987: Τους νεκρούς -που ξεπέρασαν τους 1.300- τους έβαζαν ακόμα και σε βαγόνια–ψυγεία του ΟΣΕ!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Kitchen Lab» - Πρεμιέρα για το πιο γευστικό τηλεοπτικό ραντεβού του Σαββατοκύριακου
«Kitchen Lab» - Πρεμιέρα για το πιο γευστικό τηλεοπτικό ραντεβού του Σαββατοκύριακου
«HOTΕΛ ΕΛVIRA: Διαβάστε το πρώτο επεισόδιο πριν παιχτεί στην Tv
«HOTΕΛ ΕΛVIRA: Διαβάστε το πρώτο επεισόδιο πριν παιχτεί στην Tv
Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω ασφαλτικών εργασιών
Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω ασφαλτικών εργασιών
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/10/2025)
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day” - Ανεβασμένο το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day” - Ανεβασμένο το Καλημέρα Ελλάδα