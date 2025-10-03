2025-10-03 12:38:49

Μια εθνική βάση δεδομένων για την ιδιοκτησία των Μέσων Ενημέρωσης καλείται να συντάξει το ΕΣΡ.



Κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού European Media Freedom Act, το σχέδιο νόμου του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Παύλου Μαρινάκη υποχρεώνει τους παρόχους Μέσων Ενημέρωσης να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στο ΕΣΡ, αλλά όχι με τον τρόπο που γίνεται μέχρι σήμερα.



Το σχέδιο νόμου θεσπίζει «την καταγραφή του ονόματος ή της επωνυμίας του άμεσου ή έμμεσου ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών τους με συμμετοχές που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκούν επιρροή στη δραστηριότητα και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ή έμμεσης κυριότητας από το κράτος ή από δημόσια αρχή ή οντότητα» και ακόμη την «υποχρεωτική η καταγραφή του ονόματος των πραγματικών δικαιούχων ή των ιδιοκτητών τους».



