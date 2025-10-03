2025-10-03 12:38:49
Φωτογραφία για Βασίλης Μπισμπίκης: Με γλυκά και συγγνώμη στη γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο
Ο Βασίλης Μπισμπίκης, αφού προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και σε κατοικία στη Φιλοθέη και απομακρύνθηκε από το σημείο χωρίς να αναλάβει αμέσως την ευθύνη, αποφάσισε στη συνέχεια να επιστρέψει. Όπως μετέδωσε το «Πρωινό», εμφανίστηκε ξανά στη γειτονιά κρατώντας γλυκά και ζήτησε συγγνώμη από τους περιοίκους για την αναστάτωση που προκάλεσε.

«Πήρε γλυκά και πήγε στη γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο. Μίλησε με τους ανθρώπους που τους έκανε ζημιές, ζήτησε συγγνώμη και τους είπε ότι θα αποκατασταθούν όλες οι ζημιές, ακόμα κι αν δεν τις αναλάβει η ασφαλιστική. Τους είπε ότι τους περιμένει στο θέατρο», αποκάλυψαν στο Πρωινό.

«Άρεσε στους ανθρώπους αυτή η κίνηση. Αποδέχτηκαν τη συγγνώμη του και του είπαν ότι αν αυτό το είχε κάνει το Σάββατο ή την Κυριακή δεν θα είχαν συμβεί όλα αυτά», μετέφεραν στην Πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

