Με ανατροπές ξεκίνησε η εβδομάδα για τα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα, καθώς η τηλεθέαση ανέδειξε μεγάλο νικητή το «Happy Day» στον Alpha με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, που κατέγραψε ποσοστό 23,4%, αφήνοντας πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με 18,8%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 13,1%,

Πολύ πιο χαμηλά κινήθηκε  το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, με 10,7%, ενώ  πιο κάτω ήρθε  εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open, περιοριζόμενη στο 4,8%.

Την κατάταξη συμπληρώνει η εκπομπή το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1, που σημείωσε 3,5%.

Η πρωινή μάχη της τηλεθέασης αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά απρόβλεπτη, με ξεκάθαρη όμως κυριαρχία για τον Alpha και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές παλεύουν για τις θέσεις της μεσαίας ζώνης.



*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/10/2025)



Πηγή: tvnea.com
