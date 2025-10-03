





Στην απογευματινή ζώνη, τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό παρουσίασαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στην κορυφή βρέθηκαν το τηλεπαιχνίδι The Chase του MEGA και η σειρά Οικογενειακές Ιστορίες του ALPHA, αμφότερα με ποσοστό 15,9%. Ακολουθεί ο Τροχός της Τύχης του STAR με 14,4%, ενώ το Live News του MEGA κατέγραψε 13,7% και το τηλεπαιχνίδι Deal του ALPHA 13,1%.

Στα υπόλοιπα τηλεπαιχνίδια, το Ρουκ Ζουκ του ΑΝΤ1 σημείωσε 10,7%, το 5x5 του ΑΝΤ1 8,7% και το Cash or Trash του STAR 8,4%. Με σχετικά χαμηλότερα ποσοστά κινήθηκαν οι εκπομπές 4 του STAR με 7,1% και Καθαρές Κουβέντες του OPEN με 6,7%. Στο ΣΚΑΪ, οι εκπομπές Το ’χουμε με τον Κώστα Τσουρό και Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου σημείωσαν πολύ χαμηλά ποσοστά, 2,3% και 2,2% αντίστοιχα.

Συνολικά, η απογευματινή ζώνη επιβεβαίωσε τη δυναμική των τηλεπαιχνιδιών και των σειρών, με το MEGA και τον ALPHA να πρωταγωνιστούν στο δυναμικό κοινό.

