2025-10-03 10:43:40
Φωτογραφία για Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω ασφαλτικών εργασιών



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών. ...

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 18:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει από το 184,05 ο χλμ. έως και το 181o χλμ., αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, κλειστός θα είναι ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Τερόβου.



Σημειώνεται ότι, για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας προς το Τέροβο, τοποθετημένες θα είναι ενημερωτικές πινακίδες στον Α/Κ Αβγού, όπου και θα παραπέμπουν τους οδηγούς να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο στον εν λόγω κόμβο.

Επίσης, τοποθετημένη ενημερωτική σήμανση θα υπάρχει στον κυκλικό κόμβο του συνδετήριου κλάδου του Α/Κ Αβγού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό Άρτας – Ιωαννίνων προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο

. Η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Τέροβο θα διοχετεύεται στην Εθνική Οδό Άρτας – Ιωαννίνων.

Η εκτρεπόμενη κυκλοφορία (με κατεύθυνση προς Τέροβο) θα πραγματοποιείται επί της Εθνικής Οδού Άρτας – Ιωαννίνων και στη συνέχεια επί της Επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων – Πέντε Πηγαδιών, όπου θα υπάρχει και κατάλληλη σήμανση.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.



sinidisi.

ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/10/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/10/2025)
«HOTΕΛ ΕΛVIRA: Διαβάστε το πρώτο επεισόδιο πριν παιχτεί στην Tv
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«HOTΕΛ ΕΛVIRA: Διαβάστε το πρώτο επεισόδιο πριν παιχτεί στην Tv
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Porto Leone: Δράμα, κλάμα και το ερώτημα της διάρκειας... - Πόσο άλλο δράμα αντέχουμε;
Porto Leone: Δράμα, κλάμα και το ερώτημα της διάρκειας... - Πόσο άλλο δράμα αντέχουμε;
Φαρμακεία: Νέες ρυθμίσεις για την απαλλαγή από τις διανυκτερεύσεις
Φαρμακεία: Νέες ρυθμίσεις για την απαλλαγή από τις διανυκτερεύσεις
Μετρό Γραμμή 4: Πέντε χρόνια θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή
Μετρό Γραμμή 4: Πέντε χρόνια θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή
Μικρής διάρκειας διακοπή στην ύδρευση της Κανδήλας για αποκατάσταση βλάβης.
Μικρής διάρκειας διακοπή στην ύδρευση της Κανδήλας για αποκατάσταση βλάβης.
Δήμος Ακτίου Βόνιτσας: Η εβδομαδιαία ανασκόπηση των εργασιών για την βελτίωση της καθημερινότητας
Δήμος Ακτίου Βόνιτσας: Η εβδομαδιαία ανασκόπηση των εργασιών για την βελτίωση της καθημερινότητας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day” - Ανεβασμένο το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ζώνη: Σταθερά στην κορυφή το “Happy Day” - Ανεβασμένο το Καλημέρα Ελλάδα
Μάχη στα πρωινά ψυχαγωγικά: Πρωτιά για την Καινούργιου, κοντά Σκορδά και Λιάγκας
Μάχη στα πρωινά ψυχαγωγικά: Πρωτιά για την Καινούργιου, κοντά Σκορδά και Λιάγκας
«Αποκαλύψεις» στην κορυφή: Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
«Αποκαλύψεις» στην κορυφή: Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
Μάχη για την κορυφή στο δυναμικό κοινό – Ποιος κέρδισε το prime time
Μάχη για την κορυφή στο δυναμικό κοινό – Ποιος κέρδισε το prime time
Στις ράγες η Levante Trains: Νέος ανταγωνιστής για την Hellenic Train που οι ζημιές της είναι... στο κόκκινο
Στις ράγες η Levante Trains: Νέος ανταγωνιστής για την Hellenic Train που οι ζημιές της είναι... στο κόκκινο