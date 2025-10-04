2025-10-04 08:40:52
Φωτογραφία για Don’t Forget The Lyrics: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1



Από τις 5 Οκτωβρίου, οι Κυριακές στον ΑΝΤ1 έχουν άλλον αέρα! Έχουν τραγούδια που αγαπήσαμε και στιγμές γεμάτες γέλιο!

Το «Don’t Forget The Lyrics» έρχεται κάθε Κυριακή στις 20:00 με παρουσιάστρια την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου, για να δώσει στα βράδια μας ρυθμό και λάμψη!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μας υποδέχεται με σαρωτική διάθεση στο πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο και έχει μεταδοθεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες.

Στο «Don’t Forget The Lyrics», οι παίκτες θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές, παίζοντας με γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όποιος θυμηθεί τι… έγραψε ο στιχουργός, μπορεί να κερδίσει μέχρι και 15.000 ευρώ! Εκτός, όμως, από καλή μνήμη, οι παίκτες πρέπει να έχουν και καλή στρατηγική.

Σε κάθε επεισόδιο, τέσσερις παίκτες αναμετρώνται σε δημοφιλή τραγούδια, υπό τους ήχους της μπάντας που παίζει live στο στούντιο και έχοντας στη διάθεσή τους μόνο δύο βοήθειες, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη φίλων και συγγενών, που κάνουν… κερκίδα στο κοινό.

Όποιος από τους παίκτες θυμάται τους περισσότερους στίχους, συγκεντρώνει και τους περισσότερους πόντους, με τελικό σκοπό να κερδίσει τον αντίπαλό του και να φτάσει στον τελικό.

Εκεί, ο παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους καλείται να τραγουδήσει. Aνάλογα με τις λέξεις που βρίσκει σωστά, μαζεύει χρήματα με το μέγιστο ποσό να φτάνει τις 15.000 ευρώ.

Το «Don’t Forget The Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 για όλους εμάς που δεν έχουμε super φωνή, αλλά το… έχουμε με τους στίχους, γιατί εδώ δεν κερδίζει η φωνή, κερδίζουν οι στίχοι!





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτό το πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το Power Talk από Δευτέρα στον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτό το πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το Power Talk από Δευτέρα στον ΣΚΑΪ
H META ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
H META ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρεμιέρα για το ΕΡΤ2 Σπορ - Τι θα έχει το κανάλι;
Πρεμιέρα για το ΕΡΤ2 Σπορ - Τι θα έχει το κανάλι;
«Kitchen Lab» - Πρεμιέρα για το πιο γευστικό τηλεοπτικό ραντεβού του Σαββατοκύριακου
«Kitchen Lab» - Πρεμιέρα για το πιο γευστικό τηλεοπτικό ραντεβού του Σαββατοκύριακου
Κάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...
Κάθε βράδυ και μια πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ...
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
Η μουσική υπόκρουση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Θεαματικότητα ή απόσπαση προσοχής;
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
«Don’t Forget The Lyrics»: Για έναν ανεξήγητο λόγο μου κούμπωσε αυτή η ιδέα και ήταν σαν να το είχα ξανακάνει...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
"Το τρένο φεύγει στις οκτώ" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο
«Οι μηχανές δεν βλέπουν το φύλο»: Η πρώτη γυναίκα μηχανοδηγός τρένου της Ινδίας χαράζει τον δρόμο της
«Οι μηχανές δεν βλέπουν το φύλο»: Η πρώτη γυναίκα μηχανοδηγός τρένου της Ινδίας χαράζει τον δρόμο της
Σύνταξη και με χρέη έως 45.000 ευρώ
Σύνταξη και με χρέη έως 45.000 ευρώ
Η Σερβία εγκαινιάζει το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας στη διαδρομή Βελιγράδι-Σουμπότιτσα
Η Σερβία εγκαινιάζει το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας στη διαδρομή Βελιγράδι-Σουμπότιτσα
Ενδιαφέροντα γεγονότα για τη σήραγγα της Μάγχης
Ενδιαφέροντα γεγονότα για τη σήραγγα της Μάγχης