Σταθερά στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης παραμένει η Ναταλία Γερμανού, καθώς η εκπομπή της «Καλύτερα δε Γίνεται» στον Alpha συνεχίζει να κυριαρχεί στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 14,9% μέσο όρο τηλεθέασης και αγγίζοντας σε τέταρτο το 18,2%.

Ακολουθεί στην δεύτερη θέση η πρεμιέρα της μαγειρική εκπομπής «Kitchen Lab» με ποσοστό 12,2%, διατηρώντας τη δυναμική της στους τηλεθεατές του Σαββατοκύριακου.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, το οποίο κινήθηκε σε πολυ χαμηλά επίπεδα αφού σημείωσε 4,6% στο δυναμικό κοινό.

Πιο κάτω στη λίστα, η εκπομπή «Generation SK» κατέγραψε 1,9%, ενώ στο τέλος του πίνακα συναντάμε την εκπομπή της ΕΡΤ1, «Μαμάδες», η οποία σημείωσε 1,5%.

