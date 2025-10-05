Δυναμικά ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο στην πρωινή ζώνη, με τις ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές να δίνουν τη δική τους «μάχη» για την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία τηλεθέασης, στην πρώτη θέση του δυναμικού κοινού βρέθηκε το «Χαμογέλα και πάλι!» με ποσοστό 12,7%, διατηρώντας σταθερά τη δυναμική του και επιβεβαιώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους τηλεθεατές.

Ακολούθησε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 12%, συνεχίζοντας να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη, το οποίο κατέγραψε ποσοστό 9%.

Το «Ραντεβού το ΣουΚου» του Open συγκέντρωσε 7,1%, ενώ οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 6,2%. Την εξάδα συμπληρώνει η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1 με 4,9%, η οποία φαίνεται να κερδίζει σταδιακά το δικό της κοινό.

Η «μάχη» των πρωινών συνεχίζεται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς κάθε Σαββατοκύριακο οι τηλεθεατές μοιράζονται ανάμεσα σε ενημέρωση, ψυχαγωγία και καλή διάθεση.

