





Στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει μια τάση εκπομπών που ασχολούνται με την ξένη showbiz, προσπαθώντας να παρουσιαστούν ως ποιοτικές και σοβαρές. Με λαμπερά πλάνα από κόκκινα χαλιά, συνεντεύξεις διεθνών αστέρων , επιδιώκουν να πουλήσουν το star system του εξωτερικού ως «υψηλή τηλεοπτική αξία». Μερικοί μάλιστα θεωρούν ότι έτσι αποφεύγουν τον χαρακτηρισμό του απλού κουτσομπολιού και προσδίδουν κύρος στις εκπομπές τους.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Το ελληνικό κοινό δεν ενδιαφέρεται για τα σκάνδαλα, τις προσωπικές ιστορίες ή τα lifestyle trends των ξένων διασημοτήτων. Οι μετρήσεις τηλεθέασης το αποδεικνύουν ξεκάθαρα: οι εκπομπές που εστιάζουν σε ελληνικά γεγονότα, ανθρώπους και ιστορίες καταφέρνουν να κερδίσουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Στο τέλος, η «διεθνής λάμψη» λειτουργεί περισσότερο ως εντυπωσιακό περιτύλιγμα παρά ως ουσιαστική τηλεοπτική πρόταση. Προσπαθεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ποιότητας, αλλά στην πράξη αποτυγχάνει να τραβήξει την προσοχή του ελληνικού κοινού. Αντί να συνδέεται με την καθημερινή ζωή των θεατών, προσφέρει μια ξένη πραγματικότητα που δύσκολα συγκινεί ή εμπνέει.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η θεματολογία, αλλά και η αντίληψη ότι η «διεθνής λάμψη» ισοδυναμεί με ποιότητα σνομπάροντας τα ελληνικά θέματα. Η ελληνική τηλεόραση έχει άφθονα δυνατά θέματα που μπορούν να παρουσιαστούν με ίση ή μεγαλύτερη αισθητική επιμέλεια, αλλά παραμένουν πιο κοντά στο κοινό. Οι εκπομπές ξένης showbiz επενδύουν περισσότερο στην εικόνα και λιγότερο στην ουσία, δημιουργώντας έτσι ένα κενό ανάμεσα στην προσπάθεια και την πραγματική αξία για τον θεατή.

Συνολικά, πρόκειται για μια τάση που εντυπωσιάζει στην επιφάνεια, αλλά αποτυγχάνει να προσφέρει ουσία. Το ελληνικό κοινό αναζητά ψυχαγωγία που να έχει σύνδεση με τη ζωή του, ανθρώπους που μπορεί να καταλάβει και θέματα που το αφορούν άμεσα – και σε αυτό το κομμάτι, οι εκπομπές ξένης showbiz αποτυγχάνουν παταγωδώς.

