2025-10-04 15:43:22
Φωτογραφία για Δημήτρης (Τζίμης) Κατσούλας: Το σπίτι που ποτέ δεν χάσαμε.
Φωτογραφίες αρχείου από το οδοιπορικό του Τάκη Ντάσιου στα Ακαρνανικά Όρη το μακρινό Καλοκαίρι του 1989. Οι εικόνες αυτές αποτελούν μία ευχάριστη ανάμνηση, γιατί αυτός ο βιασμός των ανεμογεννητριών που έχει συμβεί στα Ακαρνανικά και η σημερινή κατάσταση, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, απλά δεν περιγράφεται. Δυστυχώς σήμερα, κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν και προς τα Νότια της οροσειράς, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ξηρομέρου.

Του Δημήτρη (Τζίμη) Κατσούλα.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.

Από τα πρώτα του βήματα πάνω στη γη, ο άνθρωπος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά πλάσμα της φύσης. Δεν υπήρχε διάκριση «εμείς» και «εκείνη». Ήταν ένα συνεχές, μια αδιάσπαστη σχέση. Τα βουνά, τα ποτάμια, τα ζώα, ο ουρανός δεν ήταν σκηνικό αλλά το ίδιο το περιβάλλον της ύπαρξης. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
Η ψευδαίσθηση ποιότητας της ξένης showbiz στην ελληνική τηλεόραση
Η ψευδαίσθηση ποιότητας της ξένης showbiz στην ελληνική τηλεόραση
Αύριο Κυριακή στις 11 η γενική συνέλευση του συλλόγου Απανταχού Αστακιωτων
Αύριο Κυριακή στις 11 η γενική συνέλευση του συλλόγου Απανταχού Αστακιωτων
