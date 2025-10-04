2025-10-04 15:43:22

Φωτογραφίες αρχείου από το οδοιπορικό του Τάκη Ντάσιου στα Ακαρνανικά Όρη το μακρινό Καλοκαίρι του 1989. Οι εικόνες αυτές αποτελούν μία ευχάριστη ανάμνηση, γιατί αυτός ο βιασμός των ανεμογεννητριών που έχει συμβεί στα Ακαρνανικά και η σημερινή κατάσταση, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, απλά δεν περιγράφεται. Δυστυχώς σήμερα, κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν και προς τα Νότια της οροσειράς, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ξηρομέρου.



Του Δημήτρη (Τζίμη) Κατσούλα.



Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.



Από τα πρώτα του βήματα πάνω στη γη, ο άνθρωπος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά πλάσμα της φύσης. Δεν υπήρχε διάκριση «εμείς» και «εκείνη». Ήταν ένα συνεχές, μια αδιάσπαστη σχέση. Τα βουνά, τα ποτάμια, τα ζώα, ο ουρανός δεν ήταν σκηνικό αλλά το ίδιο το περιβάλλον της ύπαρξης. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews

