2025-10-05 09:35:57
Φωτογραφία για Νέο τηλεοπτικό project στο OPEN με τη Μάγδα Τσέγκου και την υπογραφή του Τάσου Δούση

 



Μια νέα ψυχαγωγική εκπομπή ετοιμάζει το OPEN, με τη Μάγδα Τσέγκου να επιστρέφει στη μικρή οθόνη σε ρόλο συντονίστριας και παρουσιάστριας, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Τάσος Δούσης. 

Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Κατσαρίδη στο Youfly.com αποκαλύπτει ότι το κανάλι της Παιανίας έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για το νέο project, με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται να ξεκινήσουν σύντομα.

Η εκπομπή θα έχει επίκεντρο τη διασκέδαση και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, παρουσιάζοντας αγαπημένα αλλά και ανερχόμενα hotspots της Αθήνας και όχι μόνο. Η Μάγδα Τσέγκου θα επισκέπτεται χώρους που συνδυάζουν καλό φαγητό, ποτό και όμορφη ατμόσφαιρα, δίνοντας στους τηλεθεατές προτάσεις για εξόδους και εμπειρίες.



Ο Τάσος Δούσης, που συνεχίζει παράλληλα τις επιτυχημένες «Εικόνες» του, αναλαμβάνει εδώ έναν διπλό ρόλο — ως παραγωγός και δημιουργός της νέας εκπομπής, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του στο πρόγραμμα του OPEN.



Η εκπομπή αναμένεται να προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα, πιθανότατα τα Σαββατοκύριακα, και αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες προσθήκες της σεζόν.



Πηγή: tvnea.com
