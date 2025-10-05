2025-10-05 09:35:57
Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Η έκρηξη που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο δημιουργεί μια κατάσταση χάους. Η Αλίκη δεν βρίσκεται πουθενά, ο Ρήγας πιστεύει πως βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει, ενώ ο Άρης, βαριά τραυματισμένος, προσπαθεί με όση δύναμη έχει να την βρει. Όλες οι έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αλίκη έχει πέσει θύμα απαγωγής, την ίδια ώρα που στο ξενοδοχείο κάνει την εμφάνισή της η παλιά και αγαπημένη φίλη της, Φρίντα. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο με σημαντικά στοιχεία για την απαγωγή της Αλίκης, ο Άρης καταρρέει… 



Ο Ρήγας δέχεται ένα τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει από όλους κρυφό… Ξεκινάει για το μυστικό ραντεβού μαζί τους, όμως τον ακολουθούν ο Χρόνης, η Φρίντα και ο Άρης, που με το ζόρι στέκεται στα πόδια του… Η Αλίκη ξυπνάει δεμένη, σε ένα άγνωστο μέρος και προσπαθεί πανικόβλητη να λυθεί για να διαφύγει… Ο Ρήγας συναντά τους απαγωγείς και είναι φανερό ότι του έχουν ζητήσει κάτι άλλο και όχι χρήματα για λύτρα. Τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα όταν η Φρίντα βρίσκεται υπό την απειλή ενός μαχαιριού στο λαιμό της…



Ενώ η Αλίκη είναι ακόμη στα χέρια των απαγωγέων, ο Άρης γυρίζει σε άσχημη κατάσταση στο Grand Hotel... Η Κυβέλη υποψιάζεται ότι ο Ρήγας γνωρίζει τι ζητούν οι απαγωγείς, εκείνος, όμως, αρνείται τα πάντα. Κι ενώ η οικογένεια Γαζή περιμένει με αγωνία ένα νέο τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, η Αλίκη επιστρέφει στο Grand Hotel, χωρίς να θυμάται τίποτα, πέρα από ένα στοιχείο που εκμυστηρεύεται στον Άρη και στην Φρίντα: μια φωτογραφία του Ρήγα από τον γάμο του με μια άλλη γυναίκα.

Ο Άρης συνειδητοποιεί ότι η απαγωγή της Αλίκης έχει να κάνει με το παρελθόν του Ρήγα και άρα εκείνη εξακολουθεί να μην είναι ασφαλής. Η Δέσποινα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Ελένη εξακολουθεί να κινείται ύπουλα για να απαλλαγεί μια και καλή από απ’ αυτήν. Η Αλίκη θυμάται μια λεπτομέρεια που μπορεί να οδηγήσει σε τρομερές ανακαλύψεις για το παρελθόν του Ρήγα, ενώ η Κυβέλη επισκέπτεται και έρχεται αντιμέτωπη με τον Γεράσιμο Χατζημήτρο…





Πηγή: tvnea.com
